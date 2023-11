Unieke beelden: Van Gaal doet mee aan polonaise in Sevilla na overwintering PSV

Woensdag, 29 november 2023 om 23:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:24

Louis van Gaal is in zijn nopjes met de Champions League-overwintering van PSV, zo blijkt uit beelden van Rik Elfrink op X. De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad deelt een video van de oud-bondscoach in Sevilla en te zien is dat Van Gaal deelneemt aan een polonaise. “Prachtig, toch?”, luidt het bijschrift van Elfrink.

Van Gaal was woensdagmiddag aanwezig bij het Youth League-duel van PSV Onder 19 en meldde zich in de avond ook in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Daar zag hij hoe de Eindhovenaren in extremis de eerste uitoverwinning in de Champions League boekten in zeventien jaar.

Louis van Gaal viert het feestje bij PSV lekker mee. Prachtig toch. pic.twitter.com/JE8nIbrv4s — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 29, 2023

Groot denken. Ook als de concurrent een feestje viert en je er op invitatie bij bent. Er is al genoeg zurigheid in de wereld. Mooi dus dat Van Gaal dit feestje meeviert bij PSV. pic.twitter.com/W76NsCZdPK — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 29, 2023

PSV keek na een uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Sergio Ramos en Youssef En-Nesyri, maar wist na een rode kaart voor Lucas Ocampos (twee keer geel) een historische comeback te maken.

Een heerlijke goal van Ismael Saibari, eigen doelpunt van Nemanja Gudelj en kopbal van Ricardo Pepi zorgden ervoor dat PSV de zege boekte: 2-3. Door de overwinning van Arsenal op RC Lens (6-0) is overwintering in het miljardenbal een feit voor de ploeg van Peter Bosz.