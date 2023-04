Unicum: nu al bekend aan welke kant eventuele penalty's worden genomen

Zondag, 30 april 2023 om 17:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:24

Mocht het zondagmiddag bij de bekerfinale tussen Ajax en PSV uitdraaien op strafschoppen, dan worden die genomen bij het doel voor de Amsterdamse aanhang. Een uur voor de wedstrijd heeft scheidsrechter Dennis Higler daar een toss voor gehouden. Dat deed hij met teammanagers Bas Roorda en Jan Siemerink. Laatstgenoemde won, waardoor de eventuele penalty's worden afgewerkt voor de harde kern van Ajax. Het is voor het eerst dat de KNVB een dergelijke loting voor de wedstrijd afwerkt.

Marciano Vink begrijpt niet waarom de toss nu al is verricht. "Wat is de reden dat er vooraf geloot wordt? Het is toch veel mooier om de emotie te zien na zo'n wedstrijd? Beide aanvoerders die hopen dat het aan hun kant gedaan wordt? Dat vind ik veel romantischer", aldus de analist. "Dat is inderdaad heel romantisch", stelt Aletha Leidelmeijer. "Maar je weet ook dat heel veel mensen hun hoofd verliezen. Veel te veel emoties. Alles wát je vooraf kunt aftikken, dat is met alles in het leven, kun je maar het beste doen."