UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet in de finale van de FA Cup!

Donderdag, 1 juni 2023 om 15:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:29

De finale van de FA Cup 2023 is in aantocht. Landskampioen Manchester City neemt het zaterdag op Wembley op tegen rivaal en EFL Cup-winnaar Manchester United. Welke club staat er na afloop met de prestigieuze prijs in handen? Win honderd keer je inzet voor jouw favoriet bij Manchester City - Manchester United. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 99 euro winst kan pakken.

Voor Manchester City breekt een cruciale week aan. De kampioen van Engeland moet eerst Manchester United zien te verslaan in de finale van de FA Cup. Een week later volgt de eindstrijd van de Champions League, met Internazionale als tegenstander in Istanbul. Manchester City wil dolgraag de treble veroveren, zoals aartsrivaal Manchester United dat deed in 1999. Manager Pep Guardiola wil daarnaast heel graag een keer het miljardenbal op zijn naam schrijven als trainer van City.

Manchester United eindigde het Premier League-seizoen op een keurige derde plaats en veroverde daarnaast dus de EFL Cup. De overvolle jaargang kan nog meer glans krijgen met het veroveren van de FA Cup. Manager Erik ten Hag moet een list verzinnen om het ijzersterke Manchester City te verslaan, wat geen gemakkelijke opgave zal worden. De bekerkraker op Wembley begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

