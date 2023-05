UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet in de Europa League-finale!

Dinsdag, 30 mei 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:49

De finale van de Europa League 2023 is in aantocht. Zesvoudig winnaar Sevilla neemt het woensdagavond in de Puskas Arena in Boedapest op tegen AS Roma.

Sevilla schreef de Europa League dus al zes keer eerder op zijn naam en gaat in Boedapest voor de zevende eindzege. De laatste triomf dateert van 2020, toen Internazionale mede dankzij een dubbelslag van Luuk de Jong met 3-2 werd verslagen in de finale. De generale voor de eindstrijd van deze woensdag was niet geweldig, want Sevilla ging zaterdag ondanks een vroege voorsprong met 1-2 onderuit tegen Real Madrid.

AS Roma veroverde vorig jaar de Conference League en gaat nu vol voor de Europa League. Op weg naar de finale in Hongarije werd onder meer afgerekend met Feyenoord. Trainer José Mourinho bereikte al vijf keer eerder de finale van een Europees toernooi en in alle gevallen kwam hij als winnaar uit de strijd. De clash met Sevilla begint woensdag om 21.00 uur.

