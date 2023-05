UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet bij Real Madrid - Manchester City!

Zondag, 7 mei 2023 om 23:00 • Rian Rosendaal

Real Madrid en Manchester City staan wederom tegenover elkaar in de Champions League. Vorig seizoen leverde de ontmoeting tussen de grootmachten een weer spektakel op. Krijgen we dinsdag weer vuurwerk te zien in het Santiago Bernabéu?

Real Madrid moet de Spaanse landstitel zo goed als zeker aan Barcelona laten. De Copa del Rey is wel een prooi voor De Koninklijke. In de finale van zaterdag werd afgerekend met Osasuna (2-1). Rodrygo was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de Madrilenen. De focus ligt nu op het tweeluik met Manchester City in de Champions League. Een jaar geleden won Real Madrid thuis dankzij een krankzinnige slotfase met 3-1, wat voldoende was na de 4-3 nederlaag in Manchester. Uiteindelijk werd het miljardenbal ook winnend afgesloten.

Het in bloedvorm verkerende Manchester City kan dit seizoen nog drie prijzen winnen: de Engelse landstitel, de FA Cup en dus de Champions League. Manager Josep Guardiola aast al sinds zijn entree bij de club in 2016 op de belangrijkste Europese clubprijs, maar succesvol is hij nog niet geweest. Twee jaar geleden ging het in de finale mis tegen Chelsea (0-1). De eerste ontmoeting met Real Madrid in de halve eindstrijd van dit seizoen begint dinsdagavond om 21.00 uur.

