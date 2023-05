UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet bij Manchester City - Real Madrid!

Maandag, 15 mei 2023 om 13:15 • Rian Rosendaal

Manchester City en Real Madrid vechten woensdagavond om een plaats in de Champions League-finale. Vorige week hielden de grootmachten elkaar in bedwang in Spanje: 1-1. Krijgen we woensdag weer vuurwerk te zien in het Etihad Stadium? Win honderd keer je inzet voor jouw favoriet bij Manchester City - Real Madrid. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 99 euro winst kan pakken.

Voor Manchester City was het een uitermate geslaagd weekeinde. Manager Josep Guardiola zag zijn elftal met 0-3 winnen bij Everton en achtervolger Arsenal met 0-3 onderuitgaan tegen Brighton & Hove Albion. The Citizens hebben hierdoor nog maar een overwinning nodig om de Engelse titel te prolongeren. In de jacht op de treble dient echter eerst te worden afgerekend met Real Madrid in de halve finale van het miljardenbal.

Voor Real Madrid was het een weekeinde met een heel ander gevoel, daar eeuwige rivaal Barcelona het Spaanse kampioenschap in de wacht sleepte. Het veiligstellen van de tweede plaats in LaLiga is nu het hoogst haalbare voor Karim Benzema en consorten. Tussendoor is de jacht op de vijftiende Europa Cup 1/Champions League in volle gang. De kraker tegen Manchester City begint woensdagavond om 21.00 uur.

