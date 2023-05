UniBoost: 100x je inzet voor jouw favoriet bij FC Twente - Ajax!

Donderdag, 25 mei 2023 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:23

Ajax staat voor een van de meest belangrijke wedstrijden van het seizoen. Bij winst op FC Twente zondag is de derde plaats definitief binnen en misschien lukt het de Amsterdammers wel om alsnog als tweede te eindigen. Concurrent PSV moet dan wel verliezen bij AZ. Win honderd keer je inzet voor jouw favoriet bij FC Twente - Ajax. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 99 euro winst kan pakken.

De ploeg van John Heitinga kwam op drie punten van PSV dankzij de 3-1 overwinning op FC Utrecht in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De Eindhovenaren stonden tegen sc Heerenveen met 1-3 achter en mochten uiteindelijk nog blij zijn met de 3-3 en het punt. Hierdoor wordt de slotdag in de Eredivisie ongemeen spannend. Ajax gaat met de huidige stand de Europa League in, maar kan dus ook nog de Champions League of Conference League in.

FC Twente kent een uitstekende slotfase van het seizoen. In de laatste drie duels werden negen punten gepakt en twaalf doelpunten gemaakt. De Tukkers eindigen sowieso als vijfde in de Eredivisie en maken zich op voor de play-offs om Europees voetbal. Eerder dit seizoen had Twente eigenlijk moeten winnen van Ajax, maar bleef men steken op een 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. De clash van zondag begint om 14.30 uur.

