UniBoost: 50x je inzet als Feyenoord zondag wint van Go Ahead Eagles!

Vrijdag, 12 mei 2023 om 12:45 • Rian Rosendaal

Feyenoord maakt zich op voor de kampioenswedstrijd in De Kuip. Bij winst op Go Ahead Eagles is de landstitel definitief voor de Rotterdamse club. Gaat de kampioensschaal daadwerkelijk worden uitgereikt zondag? Win vijftig keer je inzet bij winst van Feyenoord. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

De ploeg van trainer Arne Slot wist de laatste elf duels in de Eredivisie winnend af te sluiten. Logisch dus dat het kampioenschap heel dichtbij is voor de oerdegelijke koploper. Nummer twee PSV staat op acht punten en heeft dus echt een wonder nodig om alsnog kampioen te worden. Feyenoord speelt zondag om 16.45 uur en PSV om 20.00 tegen Fortuna Sittard, waardoor de kans groot is dat de Eindhovenaren voor de aftrap al weten hoe de vlag erbij hangt.

Zie jij Feyenoord zondag weer winnen? Profiteer van de UniBoost!

Go Ahead liet zondag dure punten liggen tegen degradant FC Groningen (1-1). Hierdoor is de achterstand op de achtste plaats, die recht geeft op play-offs om Europees voetbal, opgelopen tot vier punten. Met nog drie speelronden voor de boeg lijkt het halen van de nacompetitie een heel lastige opgave te worden. In september vorig jaar stond Go Ahead dankzij een bliksemstart met 2-0 voor tegen Feyenoord, om alsnog met 3-4 te verliezen.

Zie jij Go Ahead Eagles stunten in De Kuip? Check dan snel de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+