Uniboost: 50x je inzet als Feyenoord zondag wint van Almere City!

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:51

Feyenoord snakt naar de eerste overwinning van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Promovendus Almere City FC moet zondag in De Kuip het eerste slachtoffer worden van de Rotterdamse dadendrang. Lukt het de formatie van trainer Arne Slot om de eerste seizoenszege bij te schrijven? Voor dit duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van Feyenoord. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

Voor Feyenoord begon het seizoen met een 0-1 nederlaag tegen PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Wat volgde was een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard in de eigen Kuip. Een week later koerste Feyenoord op de eerste nederlaag af tegen Sparta Rotterdam. Dankzij een sterke slotfase werd de 2-0 achterstand op Het Kasteel weggepoetst: 2-2. Het zal zondag dus een stuk beter moeten tegen Almere City.

Almere City moet duidelijk nog wennen aan het eerste seizoen ooit in de Eredivisie. Trainer Alex Pastoor zag zijn elftal op de openingsdag met 1-4 verliezen van FC Twente. In de tweede speelronde ging de promovendus nipt onderuit tegen Fortuna Sittard: 2-1. Almere City gaat nu voor een stunt in Rotterdam-Zuid, al zal dat geen gemakkelijke opgave worden. De ontmoeting met Feyenoord in De Kuip begint zondag om 14.30 uur.

