UniBoost: 50x je inzet als Feyenoord de volgende ronde bereikt!

Dinsdag, 18 april 2023 om 19:00 • Rian Rosendaal

Feyenoord staat voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen: de returnwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League van donderdag. Lukt het de formatie van trainer Arne Slot om de halve eindstrijd te bereiken? Win vijftig keer je inzet bij een halvefinaleplaats van Feyenoord. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

De koploper in de Eredivisie wist de eerste ontmoeting in De Kuip van vorige week donderdag winnend af te sluiten: 1-0. Mats Wieffer tekende in de tweede helft voor het enige doelpunt. De Rotterdamse club had het bij vlagen best moeilijk tegen Roma, dat in de persoon van Lorenzo Pellegrini een strafschop miste. Feyenoord won drie dagen later een stuk gemakkelijker van SC Cambuur, de hekkensluiter in de Eredivisie: 0-3.

Roma verloor naast de wedstrijd tegen Feyenoord ook Paulo Dybala met een spierblessure in zijn rechterbovenbeen. De Argentijn zat na zijn wissel zichtbaar emotioneel op de bank, wat deed vermoeden dat de kwetsuur ernstig was. Verder onderzoek wees enkele dagen later echter uit dat de spier van Dybala niet beschadigd is, maar dat er sprake was van een lichte zwelling in zijn rechterbovenbeen. Hij traint gewoon weer en is donderdag wellicht inzetbaar. Zonder Dybala wist Roma zondag met 3-0 te winnen van Udinese. Het returnduel met Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur.

