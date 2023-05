UniBoost: 50x je inzet als Ajax zondag thuis wint van FC Utrecht!

Donderdag, 18 mei 2023 om 14:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:39

Ajax staat voor de laatste thuiswedstrijd van dit Eredivisie-seizoen. FC Utrecht komt zondag op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Wint het elftal van trainer John Heitinga thuis en blijft de tweede plaats in zicht? Win vijftig keer je inzet bij winst van Ajax. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Het was een wat roerige week voor Ajax. De uitwedstrijd van zondag tegen FC Groningen werd al na tien minuten definitief gestaakt vanwege rookbommen op het veld en een veldbetreder. De Amsterdamse club keerde dinsdag terug in het hoge noorden, om in een moeizame wedstrijd met 2-3 te winnen. Hierdoor is er nog een kleine kans op het veroveren van de tweede plaats, al is daar gezien de achterstand van vijf punten op PSV wel een wonder voor nodig.

FC Utrecht had eveneens te maken met stakingen tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0 winst). Na de zoveelste onderbreking vonden de spelers het welletjes en werd er demonstratief niet meer gevoetbald. Utrecht won met minieme cijfers en maakt zich langzaam op voor de play-offs om Europees voetbal. Winst op bezoek bij Ajax kan de Domstedelingen een enorme boost geven. De clash in Amsterdam begint zondag om 14.30 uur.

