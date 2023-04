UniBoost: Kies PSV of Ajax zondag als winnaar en pak 100x je inzet!

Vrijdag, 21 april 2023 om 13:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:17

PSV en Ajax strijden in de Eredivisie om de felbegeerde tweede plaats en een Champions League-ticket. Beide kemphanen ontmoeten elkaar deze zondag in het Philips Stadion. Neemt Ajax revanche voor de 1-2 nederlaag van vorig jaar november? Voor dit duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win honderd keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 100 euro winst kan pakken.

De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij is bezig aan een redelijk sterke serie in de Eredivisie. De laatste drie wedstrijden werden namelijk winnend afgesloten: 2-4 tegen NEC, 4-0 tegen Excelsior en 2-3 tegen FC Volendam. PSV had het zondag in Volendam met name na rust bijzonder lastig, maar desondanks werden de drie punten meegenomen naar Eindhoven. De uitdaging is nu om ook Ajax aan de zegekar te binden op eigen veld.

Ajax wist de laatste twee Eredivisie-duels te winnen: 4-0 tegen Fortuna Sittard en 3-1 tegen FC Emmen. Hierdoor staat de formatie van trainer John Heitinga op 62 punten, evenveel als PSV. Des te meer reden om zondag te winnen in het hol van de leeuw in Eindhoven. Het kan trouwens een goede generale zijn voor een week later, want dan staan Ajax en PSV tegenover elkaar in de finale van de TOTO KNVB Beker. De clash van deze zondag begint om 14.30 uur.

