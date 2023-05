Unibet: 50x je inzet als Feyenoord zondag wint van Excelsior!

Donderdag, 4 mei 2023 om 21:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:14

Feyenoord kan zondag kampioen worden, mocht achtervolger PSV zaterdag een misstap begaan tegen Sparta Rotterdam. De koploper moet dan wel zelf zien te winnen van stadsgenoot Excelsior. Pakt de ploeg van Arne Slot opnieuw drie punten in de Eredivisie? Win vijftig keer je inzet bij winst van Feyenoord. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Op Feyenoord staat geen maat: de laatste tien duels in de Eredivisie werden allemaal winnend afgesloten. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat het titelfeest zal worden gevierd op de Coolsingel. Feyenoord had eerder dit seizoen geen kind aan Excelsior: in De Kuip werd bijna een halfjaar geleden met maar liefst 5-1 gewonnen. Bij de meeste mensen leeft de verwachting dat de laagvlieger opnieuw zal worden verslagen.

Excelsior hoeft niet langer te vrezen voor rechtstreekse degradatie. Desondanks dienen er gezien de huidige zestiende plaats play-offs te moeten worden gespeeld om de gang naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Excelsior pakte onlangs een verdienstelijk punt op bezoek bij Vitesse (0-0). De laatste thuiswedstrijd, tegen Go Ahead Eagles, werd afgesloten met een 2-1 overwinning. De clash met Feyenoord begint zondag om 14.30 uur.

