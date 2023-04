Unibet Uitblinker: hoge odd voor een goal van Luuk de Jong tegen Ajax!

Zondag, 23 april 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:33

Concurrenten PSV en Ajax ontmoeten elkaar twee keer in een week tijd. Eerst in de Eredivisie, daarna in de finale van de TOTO KNVB Beker. Welke topclub staat er na 30 april het beste voor? Unibet heeft voor de kraker van deze zondag in het Philips Stadion een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor PSV - Ajax is dit een speciale odd voor een doelpunt van Luuk de Jong. De reguliere quotering is 3.15. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. De ervaren aanvaller (32) van PSV opende in november de score van de clash in de Johan Cruijff ArenA. De Eindhovenaren wisten Ajax uiteindelijk met 1-2 te verslaan.

De Jong wist vorige week tegen FC Volendam (2-3 winst) de grens van tien doelpunten in de Eredivisie te bereiken. De doorgewinterde spits valt hiermee buiten de top tien op de topscorerslijst. Sydney van Hooijdonk van sc Heerenveen voert na zaterdagavond met vijftien competitietreffers die lijst aan. PSV en De Jong beginnen zondag om 14.30 uur aan de clash met Ajax in Eindhoven.