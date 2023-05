Unibet Uitblinker: hoge odd voor de openingsgoal van Santiago Giménez!

Zondag, 14 mei 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal

Feyenoord kan deze zondag kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Lukt het de ploeg van trainer Arne Slot om zes jaar na de laatste titel opnieuw de beste van Nederland te worden? Unibet heeft voor de veelbesproken kampioenswedstrijd in De Kuip een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Feyenoord - Go Ahead Eagles is dit een speciale odd voor het openingsdoelpunt van Santiago Giménez. De reguliere quotering is 4.00. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 5.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Giménez verkeert al wekenlang in grootse vorm en scoort aan de lopende band.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Giménez heeft een groot aandeel in de aanstaande titel van Feyenoord. De Mexicaanse spits scoorde in de laatste zeven Eredivisie-wedstrijden telkens minstens een keer. De held van het Feyenoord-publiek staat met veertien doelpunten op de vierde plek van de topscorerslijst. Iedereen verwacht ook in het kampioensduel goals van Giménez, die zondag met Feyenoord om 16.45 uur begint aan de clash met Go Ahead.