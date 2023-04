Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een goal van Xavi Simons tegen Ajax!

Zondag, 30 april 2023 om 12:00 • Rian Rosendaal

Ajax en PSV ontmoeten elkaar zondag opnieuw, ditmaal in de finale van de TOTO KNVB Beker in De Kuip. Lukt het de Amsterdamse club om na drie nederlagen eindelijk een keer te winnen van de grote rivaal uit Eindhoven? Unibet heeft voor de veelbesproken clash in Rotterdam een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Ajax - PSV is dit een speciale odd voor een doelpunt van Xavi Simons. De reguliere quotering is 3.35. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 5.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Simons was afgelopen zondag een van de uitblinkers bij PSV in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Ajax. Hij luisterde zijn goede optreden op met een doelpunt uit een penalty.

Simons scoorde aan het begin van dit seizoen ook al een keer tegen Ajax, dat in het duel om de Johan Cruijff Schaal met 3-5 verloor van PSV. De aanvallende middenvelder annex linksbuiten staat inmiddels op achttien goals en elf assists in 43 duels in alle competities. Simons zal zondag ongetwijfeld weer willen scoren tegen Ajax. De bekerfinale in De Kuip begint om 18.00 uur.