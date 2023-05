Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een goal van Bergwijn tegen AZ!

Zaterdag, 6 mei 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal

Ajax moet een week na de verloren bekerfinale wederom volop aan de bak. Nummer vier AZ komt zaterdagavond namelijk op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Lukt het de ploeg van trainer John Heitinga om sportieve revanche te nemen? Unibet heeft voor de clash in Amsterdam een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Ajax - AZ is dit een speciale odd voor een doelpunt van Steven Bergwijn. De reguliere quotering is 3.05. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Bergwijn was vorige week tegen PSV nog het onderwerp van gesprek, daar hij in kansrijke positie wegliep om Brian Brobbey te feliciteren. De bal raakte echter de paal en Ajax verloor de finale uiteindelijk na strafschoppen.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Bergwijn maakt net als zijn ploeggenoten van Ajax een wisselvallig seizoen door. Desondanks geniet de vleugelaanvaller doorgaans het vertrouwen van Heitinga. Bergwijn staat dit seizoen op vijftien doelpunten en zeven assists in 41 duels in alle competities. De buitenspeler staat zaterdagavond om 21.00 uur aan de aftrap van de belangrijke thuiswedstrijd tegen AZ.