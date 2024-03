Unai Emery licht één speler uit na heenduel: ‘Hij heeft Ajax zeker geholpen’

Aston Villa-manager Unai Emery is onder de indruk van het niveau dat Ajax donderdagavond liet zien in het heenduel (0-0) van de achtste finale van de Conference League. De Spanjaard zag zijn elftal in de Johan Cruijff Arena niet het gebruikelijke Premier League-niveau aantikken, maar volgens Emery kwam dat ook door het goede spel van de Amsterdammers. Daarbij licht de oefenmeester Jordan Henderson in het bijzonder uit.

Emery heeft donderdagavond genoten van de Europese avond in Amsterdam. “Het was een wedstrijd van een heel hoog niveau”, aldus Mister Europa League tijdens de persconferentie in de ArenA. “We beseffen dat het gevoel bestaat dat wij de favoriet zijn om door te gaan, maar je moet altijd op je hoede zijn voor verrassingen. Die zie je vaak genoeg in Europa.”



De wedstrijd verliep niet zoals Emery gehoopt had. “We hadden niet de controle over de wedstrijd zoals we die vaak wel hebben, maar we bleven hard werken en hielden ons goed aan het tactische plan.” De trainer is niet per se verrast door het spel van Ajax. ‘Ik wist vooraf dat we met Ajax een lastige tegenstander zouden treffen. We hebben niet voldoende laten zien om aanspraak te maken op een beter resultaat.”

Toch heeft Emery vertrouwen in een goede afloop van het tweeluik “De strijd is nog volledig open richting volgende week. Wij moeten dan wel iets anders laten zien dan vanavond. We kennen Ajax nu beter. Op Villa Park zullen we onze fans nodig hebben voor een mooie atmosfeer.” De return van volgende week staat op donderdagavond 21:00 uur op het programma.

Ook Belg Youri Tielemans benadrukt dat the Villans beter kunnen. “We waren niet op ons best vanavond. Daarom ben ik positief voor die tweede wedstrijd. Dan gaan we winnen”, aldus de controleur tegenover TNT Sports.

Emery werd tijdens het persmoment ook gevraagd naar zijn mening over de spelers van Ajax. “Jordan Henderson heeft Ajax zeker geholpen. Hij is heel comfortabel aan de bal, wordt steeds sterker en zorgt zo voor rust in het team. Ajax heeft een aantal jonge en talentvolle spelers. Misschien spelen zij over een paar jaar wel op een hoger niveau.” Voetbalzone beoordeelde de Engelse controleur met een 6,5. Ahmetcan Kaplan (7,5) en Jorrel Hato (8) kregen de hoogste cijfers.

Engelse media

In Engeland schrijven de media volop over de heenwedstrijd tussen Ajax en Aston Villa. Volgenshad de trainer van de Engelsen een zichtbaar plan. “Unai Emery wilde duidelijk vooral niet met een achterstand aan de return beginnen. angevoerd door de lastige Brian Brobbey koos de thuisploeg voor een aanvallende aanpak. Ajax was veel meer bereid om een voordeel mee te nemen naar Birmingham.”

The Daily Mail is net als Emery lovend over Henderson. “Door zijn collega's voortdurend aan te moedigen en te motiveren, liet Henderson zien dat hij nog steeds over de kracht beschikt om het op dit niveau te laten zien. Dat deed zijn kansen op een plek in de Engelse selectie goed.”

Kwaliteitskrant The Telegraph verwacht dat Aston Villa in eigen huis kan afrekenen met Ajax. “Villa was vanavond verre van op zijn best, maar door dit resultaat ligt de club op pole position voor de return in Birmingham. Ajax deed wat het kon, maar afgezien van een aantal kansen kon je niet zeggen dat het genoeg was om te winnen.”

