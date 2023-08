Ultimatum voorbij: Ajax en Mohammed Kudus weten hoe de vlag erbij hangt

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 07:25 • Wessel Antes

Ajax gaat zich terughoudender opstellen in de mogelijke verkoop van Mohammed Kudus, zo meldt Voetbal International. Begin deze week wist het medium te melden dat Ajax de 23-jarige Ghanees een ultimatum had gesteld van 48 uur om zijn transfer naar Brighton & Hove Albion af te ronden, maar een persoonlijk akkoord bleef vervolgens uit. Kudus, die in Amsterdam nog tot medio 2025 vastligt, is nog altijd speler van Ajax, dat nu minder snel bereid is mee te werken aan een uittocht. VI schrijft dat de vraagprijs voor Kudus met elke dag van de transferperiode die verstrijkt omhoog zal gaan.

Ajax en Brighton hebben naar verluidt op hoofdlijnen al een akkoord bereikt over een transfersom van 40 miljoen euro. Kudus, die al langere tijd hoog op het lijstje staat bij the Seagulls, is het nog altijd niet met de Engelsen eens over zijn persoonlijke voorwaarden. Na het verlopen van het ultimatum blijft de linkspoot in principe bij Ajax, zo blijkt ook uit een analyse van journalisten Stef de Bont en Tim van Duijn. “Ajax zal minder makkelijk meebewegen bij een uitgaande transfer. Met elke dag die verstrijkt, zal de transfersom van de aanvaller omhoog gaan. Ajax heeft als het ware de controle weer genomen.” Trainer Maurice Steijn ziet Kudus nog altijd als een bepalende speler, die Ajax aan de hand kan nemen in de reis naar Champions League-voetbal in het volgende seizoen.

Voetbal International weet niet waarom Kudus er niet uitkomt met Brighton, al doen de journalisten wel een suggestie. “Het is gissen naar de reden waarom Kudus maar geen akkoord weet te sluiten met Brighton. Mogelijk wacht hij op grotere clubs, maar er gaan ook geluiden dat de Ghanees een vertrekclausule in zijn contract wil. Brighton doet daar niet aan.” Afgelopen dinsdag kreeg Kudus gewoon een rugnummer toegewezen bij Ajax. Indien de 24-voudig international van Ghana voor de Nederlandse recordkampioen blijft spelen, gaat hij dat doen met rugnummer 20.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano kwam deze week overigens met opvallend nieuws inzake de transfer van Kudus. Volgens de Italiaanse journalist heeft Ajax al sinds begin juli een ‘geheim akkoord’ met Brighton over de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Het is nog maar de vraag of de Engelse middenmoter het nog ziet zitten om Kudus te halen, nu de Ajacied zo treuzelt. Het lijkt er in ieder geval op dat Ajax bij een uitgaande transfer van Kudus hoger in de boom gaat zitten, aangezien het ultimatum verlopen is.