Ultieme climax nadert voor Excelsior na afgetekende overwinning tegen Heracles

Excelsior heeft zondagmiddag prima zaken gedaan in de Eredivisie. De Kralingers wonnen in eigen huis overtuigend van Heracles Almelo: 4-0. Invaller Couhaib Driouech (2 goals, 1 assist) en Troy Parrott (2 goals) waren de belangrijke mannen bij de Rotterdammers. Toch zullen de Kralingers een bittere nasmaak nahouden aan deze zondagmiddag. RKC redde in de slotfase een punt tegen PEC Zwolle (1-1) en heeft daarom de beste kaarten in hand voor lijfsbehoud.

Excelsior trad op Woudestein met een onveranderd elftal aan ten opzichte van het met 0-3 verloren duel met NEC een week eerder. Dat betekende dat Siebe Horemans, die tegen NEC nog tegen een rode kaart aanliep maar die geseponeerd zag worden, gewoon aan de aftrap verscheen. De van een blessure herstelde Couhaib Driouech begon op de bank.

Excelsior dacht al kort na aanvang recht te hebben op een strafschop. Na een vrije trap rommelde het in de zestien en schoof de bal uiteindelijk voorlangs het doel. De Kralingers appelleerden fel voor een handsbal van een van de Heraclieden, maar kregen van Dennis Higler en de videoscheidsrechter nul op het rekest.

Heracles loste in de persoon van Mohammed Sankoh een schotje, maar het was Excelsior dat in de openingsfase de betere partij was. Het leidde in minuut 23 tot de beste kans. Na een goede demarrage vond Troy Parrott het zijnet.

Een kwartier voor rust was de Ier opnieuw dicht bij de openingstreffer. Oog in oog met Michael Brouwer kwam de doelman als winnaar uit de strijd. De bal dwarrelde daarna alsnog bijna het doel in, maar tot opluchting van de Heraclieden eindigde de bal op het dak van het net.

In de blessuretijd van het eerste helft was daar dan toch de welverdiende voorsprong voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Kenzo Goudmijn schoot op goal en bij de rebound was de Heracles-defensie totaal niet alert. Bij Excelsior was men dat wel. Lance Duijvesteijn kreeg de bal weer voor de goal, waar Parrott de bal voor open doel kon intikken. En drie keer is scheepsrecht: 1-0.

Ook na de theepauze was Excelsior de betere partij. Het leverde een grote kans op voor Lazaros Lamprou, die recht op Brouwer afliep maar faalde in de afronding. Met een uiterste inspanning tikte Brouwer het leer naast. Ook een hard afstandsschot van Duijvesteijn werd gekeerd door de sluitpost.

Het bleken waarschuwingen voor Heracles. Parrott noteerde namelijk ook voor de bevrijdende tweede treffer. Een voorzet van de net ingevallen Driouech kon bij de tweede paal simpel binnengelopen worden door de spits: 2-0. Luttele seconden na de aftrap viel ook de derde Rotterdamse treffer.

Het plichtmatige overspelen van Heracles ging fout door de inzet van druk zettende Excelsior-spelers. Zij voetbalden de bal tot bij Driouech, die de bal door de benen van doelman Brouwer speelde en zo na een assist ook voor een treffer tekende: 3-0.

Dat kunstje herhaalde de gewilde buitenspeler in de slotfase nog maar eens. De vleugelaanvaller sneed naar binnen, zag zijn schot nog geblokt worden, maar rondde in tweede instantie wel knap af: 4-0.

Toch genoten de Kralingers geen perfecte middag. RKC maakte in blessuretijd een zeer beslissende 1-1 en door die gelijkmaker blijven de Waalwijkers met nog één speelronde te gaan op doelsaldo boven Excelsior staan.

De Rotterdammers hebben een doelsaldo van -19, terwijl RKC op -16 staat. Volgende week moet Excelsior stadsgenoot Feyenoord in De Kuip zien te verslaan. RKC reist af naar Eindhoven voor een duel met kampioen PSV.

