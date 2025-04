Uitzinnige vreugde bij Go Ahead Eagles: 'Als Almere City nu niet van ons wint...'

In Deventer is de vreugde enorm na het veroveren van de TOTO KNVB Beker. Go Ahead Eagles wordt woensdagavond gehuldigd in de Hanzestad, waar onder meer Enric Llansana een goed feestje viert. Zondag staat de wedstrijd tegen Almere City op het programma, al is men daar bij Go Ahead allerminst mee bezig.

"Als Almere City niet van ons wint zondag, weet ik het ook niet meer", vertelt Llansana in gesprek met ESPN. "Dat meen ik echt, want wij gaan echt genieten deze week."

"Het is voor de derde dag op rij dat we een bakkie op hebben en het gaat alleen maar door." Llansana geniet van de bustour door Deventer. "Daar is het mee begonnen, als kleine jongen droom je hiervan."

"Dit is echt ons doel geweest dit jaar. Als je van PSV wint en je komt in de finale... Als je deze dan wint, daar heb je als kleine jongen echt van gedroomd."

Ook Julius Dirksen werd geïnterviewd door de betaalzender. Dirksen kwam amper aan de bal in de finale, maar schoot wel de allesbeslissende strafschop binnen.

"Mijn telefoon stroomt nog steeds vol met appjes en berichten", vertelt Dirksen. "Ik laat alles op me afkomen, het is vooral genieten. Ik heb de strafschop heel vaak teruggekeken. Ik denk wel honderden keren."

Dirksen geniet van de ontlading bij iedereen rondom Go Ahead. "Bij de spelers, de supporters. De mensen in de stad, hoe zij daarop reageren. Ja, daar kan je alleen nog maar van genieten", aldus Dirksen, die van plan is nog wat Bacardi te nuttigen.

Ook bij de supporters wordt het alcohol niet overgeslagen en is de vreugde vanzelfsprekend enorm. Dankzij de bekerwinst op AZ speelt de ploeg uit Deventer volgend seizoen minimaal acht wedstrijden in de Europa League.