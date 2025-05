Uitzinnige Sam Beukema komt na Coppa Italia-winst met Bologna belofte na aan Alessandro Del Piero

Bologna-verdediger Sam Beukema beleefde woensdag een prachtig hoogtepunt in zijn carrière. De verdediger won met zijn ploeg ten koste van AC Milan de Coppa Italia, de eerste prijs voor de club in 51 jaar. Na afloop kwam de uitzinnige Deventenaar een belofte na aan voetballegende Alessandro Del Piero.

Bologna komt voor zijn thuiswedstrijden in Stadio Renato Dall'Ara op met het nummer One More Time van Daft Punk. Beukema gaf voor aanvang van de bekerfinale een interview bij CBS Sports Golazo, en stelde dat als het nummer niet door de speakers van het Stadio Olimpico zou galmen, de spelers het in de kleedkamers zouden opzetten.

"Maar wij zullen gewoon ons ding blijven doen", bleef Beukema oer-Hollands nuchter. Alessandro Del Piero komt daarna met een verzoek aan Beukema. "Als jullie winnen, gaan we het nummer samen zingen. Dan zingen we allemaal One More Time. "Laten we dat doen", gaat Beukema akkoord.

Met Sam Beukema negentig minuten binnen de lijnen voor Bologna wist de ploeg de 1-0 voorsprong vast te houden. Zo won Bologna voor de derde keer in zijn clubhistorie en voor het eerst sinds 1974 de Coppa Italia.

Na de wedstrijd keert Beukema terug bij Del Piero en verslaggever Marco Messina. Aan het einde van het interview komt Beukema zijn belofte aan Del Piero na en danst het trio vol vreugde voor de camera.

Beukema is ook dit seizoen onder trainer Vincenzo Italiano een vaste kracht in de defensie van de Rossoblù. De in 2023 van AZ overgekomen verdediger speelt vrijwel alles en wordt ook zelden vroegtijdig naar de kant gehaald.

Beukema heeft een contract tot medio 2027 bij Bologna, waardoor de vragen over zijn toekomst niet uit de weg worden gegaan in de Italiaanse media. Zo werd zijn naam eerder in verband gebracht met Inter, AC Milan, Juventus en Liverpool.