Uitzinnige Dumfries zingt en dolt in spelersbus met balende Onana na PSV - Ajax

Zondag, 23 april 2023 om 17:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:19

Zondagmiddag boekte PSV een cruciale 3-0 zege op Ajax, waardoor de tweede plek in de Eredivisie werd overgenomen door de Eindhovenaren. Denzel Dumfries is zichtbaar blij met de overwinning van PSV en hij maakt van de gelegenheid gebruik om via zijn Instagram Story de draak te steken met voormalig Ajacied André Onana. In de spelersbus van Internazionale na het gewonnen Serie A-duel met Empoli (0-3) zit Dumfries naast de doelman, die lijkt te balen van de nederlaag van de Amsterdammers.

