Uitvallen Martínez enige smet op heerlijke middag voor Manchester United

Manchester United heeft zondagmiddag een belangrijke overwinning geboekt op West Ham United. Op Old Trafford waren the Mancunians met 3-0 te sterk voor de ploeg uit Londen. Rasmus Højlund en Alejandro Garnacho (twee keer) namen de doelpuntenproductie voor hun rekening. Lisandro Martínez viel geblesseerd uit.

De eerste grote kans van de wedstrijd was besteed aan West Ham. Edson Álvarez kopte de bal uit een hoekschop recht op Onana af, die zich nog wel moest inspannen om de bal uit zijn doel te houden.

Na achttien minuten spelen liet Manchester United voor het eerst van zich horen. Bruno Fernandes beproefde zijn geluk van ver buiten de zestien en verraste Alphonse Aréola bijna, maar de Fransman tikte de bal knap uit de kruising.

Enkele momenten later kwam de ploeg van manager Erik ten Hag dan toch op voorsprong. De jarige Højlund kapte zichzelf fraai vrij en knalde vervolgens hard raak in de rechteronderhoek: 1-0.

In het restant van de eerste helft had West Ham het betere van het spel, maar echt gevaarlijk werden de Londenaren niet. In het tweede bedrijf kwam Manchester United al snel op een 2-0 voorsprong. Bruno Fernandes opende op Garnacho, die via Nayed Aguerd achter Aréola knalde. Garnacho ging vervolgens op de boarding zitten, iets wat Mohamed Kudus deed toen hij scoorde tegen Man United eerder dit seizoen.

In de 65e sloeg het noodlot weer toe bij Martínez, die een uitstekende wedstrijd speelde. De Argentijn greep naar zijn knie na een duel met Vladimír Coufal. Hij speelde aanvankelijk door, maar moest even later toch het veld geblesseerd verlaten.

Luttele momenten daarvoor was West Ham via Jarrod Bowen heel dicht bij de aansluitingstreffer. De Engelsman ging alleen op doelman André Onana af, maar Diogo Dalot kwam van heel ver aanglijden en blokte het schot op spectaculaire wijze.

In de slotfase maakte Garnacho er ook nog 3-0 van. Het Argentijnse supertalent kreeg de bal van Scott McTominay aangespeeld, die Kalvin Phillips aftroefde op het middenveld en schoot beheerst raak.

Dankzij de overwinning van Manchester United staat de club weer zesde in de Premier League en wipt het over het verslagen West Ham heen.

