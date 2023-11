Uitvallen Driouech grote domper op zwaarbevochten bekerzege Excelsior

Excelsior heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. De Kralingers wisten dankzij een heerlijke pegel van Siebe Horemans een 0-1 voorsprong te pakken bij FC Den Bosch. Dat leek de eindstand te worden, totdat Jaron Vicario diep in blessuretijd een verlenging afdwong. In die verlenging bleek een benutte strafschop van Julian Baas doorslaggevend: 1-2. Grote domper op de feestvreugde was het geblesseerd uitvallen van Couhaib Driouech.

Aan de kant van Den Bosch keerde Joey Roggeveen terug onder de laat. De goalie verloor zijn basisplaats na de zesde wedstrijd van het seizoen, maar mocht het weer voor het eerst sinds 22 september laten zien. Dat ging ten koste van Jakub Ojrzynski. Diens landgenoot Kacper Kostorz stond in de spits. De Pool was dit seizoen al goed voor vijf treffers in de Keuken Kampioen Divisie. Ook bij Excelsior mocht een andere keeper het laten zien: Norbert Alblas. Stijn van Gassel zat daardoor op de bank. Ook Kian Fitz-Jim mocht het vanaf de aftrap laten zien. Voor de huurling van Ajax was het zijn eerste basisplaats sinds zijn komst naar Rotterdam. In de spits kreeg Troy Parrott de voorkeur boven clubtopscorer Nikolas Agrafiotis.

Den Bosch begon energiek aan het duel, maar toch was Excelsior de gevaarlijkere ploeg in de openingsfase. Zo kwamen twee steekpassjes van Fitz-Jim net niet bij Parrott terecht en kregen de bezoekers twee hoekschoppen, die dreigend waren maar waar net geen grote kans uit voort kwam.

Excelsior bleef de bovenliggende partij en beloonde zichzelf, nadat Baas naast schoot, tien minuten voor rust alsnog. Niet een aanvaller of middenvelder was de gevierde man, maar rechtsback Horemans. Hij vond wat ruimte op de punt van de zestien en besloot het met links te proberen. Dat bleek een uitstekend idee, daar hij verwoestend uithaalde. Roggeveen kon slechts toekijken hoe de bal in de bovenhoek belandde: 0-1.

Het goede gevoel verdween echter al snel. Niet door een tegentreffer, maar door een plotselinge blessure bij Driouech. De smaakmaker van Excelsior ging zonder contact met een tegenstander naar de grond en gaf al snel aan vervangen te moeten worden. Dat gebeurde dan ook: Lazaros Lamprou kwam voor hem het veld in. De Griek zag Den Bosch vlak voor rust heel dicht bij de gelijkmaker komen. Vicario zag zijn vrije trap via de buitenkant van de paal naast gaan.

Lamprou zorgde na de onderbreking voor het eerste gevaar. De Griek ging op avontuur, maar raakte de bal kwijt. Het gevaar was niet direct geweken, maar Roggeveen kon uiteindelijk toch oppikken. Kansen bleven schaars. Zo vloog een afstandsschot van Excelsior net naast het Bossche doel. De thuisploeg kwam beter in de wedstrijd, al moest het nog wel een kopbal van Parrott toestaan. Hij kopte naast.

Een kwartier voor tijd kreeg Den Bosch de ultieme mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen.

Mimeirhel Benita leverde zomaar in bij Ryan Leijten, die Alblas voor zijn doel zag staan. Leijten probeerde het met een lob, die maar net naast het Rotterdamse doel vloog. Excelsior leek stand te houden, maar diep in blessuretijd kreeg Den Bosch een inworp die er geen leek te zijn. Horemans leek de bal namelijk op tijd binnen te hebben gehouden. Juist uit die ingooi viel de gelijkmaker. Excelsior kreeg de bal niet goed weg en Vicario zag zijn inzet tergend langzaam over de doellijn rollen: 1-1.

Een verlenging moest er aan te pas komen daarin kreeg Excelsior al snel een flinke meevaller. Vieri Kotzebue maakte hands en na overleg met zijn grensrechter kwam arbiter Pol van Boekel tot de conclusie dat de invaller dat in zijn eigen zestien deed: strafschop. Baas pakte zijn verantwoordelijkheid en deed zijn inzet in het dak van het doel belanden: 1-2. In het restant van de verlenging kwam Excelsior amper meer in de problemen, waardoor die club nog minimaal één bekerronde wacht.