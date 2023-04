Uittocht dreigt bij Chelsea na teleurstellend jaar en mogelijke salarisverlaging

Zaterdag, 29 april 2023 om 13:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:40

‘Meerdere spelers’ willen Chelsea deze zomer verlaten, zo meldt The Athletic. Volgens het Britse medium zitten daar ook spelers bij die nog een meerjarig contract hebben in Londen. Verschillende aankopen zouden daarnaast spijt hebben dat ze ‘zulke langdurige verbintenissen’ hebben getekend op Stamford Bridge. Een aantal van hen zou ‘gedesillusioneerd’ zijn na de eerste maanden bij Chelsea.

The Blues zitten dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen. Thomas Tuchel werd begin september ontslagen en vervangen door Graham Potter, die het team niet naar zijn hand wist te zetten. De 47-jarige oefenmeester, die overkwam van Brighton & Hove Albion, wist in 31 wedstrijden slechts twaalf keer te winnen als manager van Chelsea. Elf duels gingen daarnaast verloren, terwijl er acht keer gelijk werd gespeeld. Eigenaar Todd Boehly had begin april genoeg gezien en stuurde ook Potter de laan uit.

Interim-manager Frank Lampard wacht vijf wedstrijden na zijn komst nog altijd op zijn eerste overwinning bij the Blues en heeft de weg omhoog dus nog niet ingezet in de Premier League. Chelsea staat op de elfde plaats, wat betekent dat het vrijwel zeker naast Europees voetbal gaat grijpen. The Athletic weet te melden dat de spelers die een (nieuw) contract hebben getekend onder het bewind van Boehly, liefst dertig procent salaris moeten inleveren wanneer het team zich niet kwalificeert voor de Champions League.

Spelers die een contract hebben getekend voordat de nieuwe eigenaar het roer overnam, worden opvallend genoeg vrijgesteld van de loonsverlaging. Hier zouden ook Kalidou Koulibaly en Raheem Sterling onder vallen, hoewel ze door Boehly werden binnengehaald. The Athletic verwacht dat er een flink aantal spelers vertrekt deze zomer bij de Londenaren, mede ook omdat de huidige selectie (32 spelers) door verschillende mensen binnen de club als té groot wordt gezien. Ondertussen is de clubleiding druk bezig met de aanstelling van een permanente manager. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Mauricio Pochettino een contract gaat tekenen op Stamford Bridge.