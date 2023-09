Uitspraken Ronald Koeman over Gravenberch vallen slecht bij Liverpool

Vrijdag, 8 september 2023 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Bij Liverpool is verbijsterd gereageerd op de uitspraken van Ronald Koeman over de afwezigheid van Ryan Gravenberch. De middenvelder bedankte voor de komende EK-kwalificatieduels met Jong Oranje om zich te kunnen focussen op zijn nieuwe club. "Dat is net zoals bij Jeremie Frimpong, daar zijn we niet blij mee", sprak Koeman.

The Daily Mail weet dat Liverpool contact heeft opgenomen met de KNVB om de afmelding van Gravenberch te bespreken. Ook sprak de middenvelder met bondscoach Michael Reiziger om zijn besluit toe te lichten. De inspanningen waren voor Koeman echter niet voldoende, daar de bondscoach van het 'grote' Oranje zijn onvrede uitte over de gang van zaken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Reiziger kon weinig sympathie opbrengen voor de actie van Gravenberch. "Ik vind dat geen goede keuze, dat heb ik hem ook meegegeven", aldus Reiziger bij ESPN. "Ik vind dat als je naar het Nederlands elftal gaat, je dat met je hart doet. En dan kijk je niet wat voor jezelf het beste is. Als je voor het Nederlands elftal kiest, dan kies je er echt voor om voor je land uit te komen. Ik wil graag spelers hebben die met hun hart voor Oranje spelen."

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg wierp tijdens de persconferentie op dat het geen tendens moest worden dat spelers alleen nog maar voor het 'grote' Oranje willen uitkomen en Jong Oranje links laten liggen. "Nee, want dat is ook een vertegenwoordigend elftal. Ik begrijp het allemaal wel, maar door goede prestaties bij Jong Oranje kun je ook een stap maken", benadrukte Koeman.

Het is niet bekend of Liverpool na de uitspraken van Koeman opnieuw contact heeft opgenomen met de bondscoach of de bond. In het verleden meldde Frimpong zich al eens af voor Jong Oranje toen hij niet voor de A-selectie was geselecteerd. Het kwam de vleugelverdediger op een 'straf' te staan van Koeman, die hem deze interlandperiode links liet liggen. Het valt nog te bezien of Gravenberch hetzelfde lot wacht.