Uitshirt van het Nederlands elftal voor EK uitgelekt: ‘Ongewoon en bijna vreemd’

Het uittenue van het Nederlands elftal voor het EK van 2024 in Duitsland is uitgelekt. Het doorgaans betrouwbare Footy Headlines schrijft op de eigen website dat de selectie van bondscoach Ronald Koeman gaat spelen in een blauw shirt met oranje, turquoise en witte accenten.

Footy Headlines noemt het uittenue van het Nederlands elftal, gemaakt door Nike, een 'ongewoon, bijna vreemd ontwerp'. Het heeft een oranje en blauw patroon op de voorkant, achterkant en mouwen.

Het uitgelekte uittenue van het Nederlands elftal.

Het shirt heeft een V-hals. Het broekje en de sokken zijn marineblauw. Wat verder opvalt is dat het logo van de KNVB op de borst turquoise en blauw is.

De verwachting is dat de KNVB en Nike het nieuwe uittenue voor het EK 2024 in maart of april lanceren.

Nederland opent de poulefase van het EK in Duitsland op 16 juni tegen de winnaar van de play-offs: Polen, Wales, Finland of Estland. Daarna volgen de groepswedstrijden tegen Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).

Eerdere uitshirts van Oranje.

