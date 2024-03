Uithaal Peter Bosz naar PSV is ‘toneel’: ‘Hoezo waren ze hautain en arrogant?’

Kenneth Perez kan weinig met de kritiek van Peter Bosz richting de spelers van PSV. De coach, die zijn ploeg zaterdag met 3-1 zag verliezen van NEC, verweet zijn spelersgroep hautain en arrogant gedrag tijdens de ontmoeting in De Goffert.

"Het was niet goed genoeg. Ik ben daar van geschrokken, want zo heb ik mijn ploeg nog niet gezien. Ik vond het bij vlagen ook hautain, bijna arrogant. Nergens op gebaseerd, want wij moeten hard werken en intensiteit in wedstrijden leggen", mopperde Bosz na afloop bij ESPN.

Perez

"Had je anders verwacht? Dat weet je toch van hem, dat spelletje?", zegt Perez tegen verslaggever Milan van Dongen nadat hij het interview met Bosz heeft gezien. "Hoezo waren ze hautain? Hoezo waren ze arrogant? Waar dan? Dat wilde ik nog weten, op welke momenten dat gebeurde."

"Dat was ook zo in het begin, toen ze hartstikke goed speelden. Toen vond hij het ook slecht en dramatisch. Dat is natuurlijk het spel van een trainer, om zijn ploeg een beetje te prikkelen. En de irritatie dat de glans van ongeslagen kampioen worden nu weg is. Heel ergerlijk voor hem."

"Het is makkelijke taal, vooral ook omdat je niets van dat gedrag hebt bespeurd bij PSV", weerspreekt Perez de uitleg van Bosz. "Bosz zegt dat het niet gaat om het meelopen van aanvallers met hun directe tegenstanders. Maar daar gaat het wél om. Die arrogantie die hij benoemt, heb ik totaal niet gezien bij PSV."

"Het is toneel van Bosz, denk ik. En die spelers moeten dat wel eerst voelen. Want ik sprak net een speler van PSV en die had dat gevoel ook helemaal niet. Bosz zal dat gevoel misschien wel gehad hebben. Maar PSV had vooral geen oplossingen aan de bal. Maar ik vond PSV echt verre van hautain", zo besluit de analist zijn relaas.

