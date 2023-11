Uitgerekend Diáz voorkomt met emotionele goal heldenrol Chong tegen Liverpool

Liverpool is zondagavond op bezoek bij promovendus Luton Town door het oog van de naald gekropen. Darwin Núñez miste na rust voor open doel, waarna Tahith Chong The Hatters de verrassende zege leek te bezorgen. Uitgerekend invaller Luis Díaz, om wie door de ontvoering van zijn ouders veel te doen was, bezorgde Liverpool in de 95ste minuut nog een punt: 1-1.

Klopp voerde enkele wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van de midweekse 2-1 zege op Bournemouth in de EFL Cup, toen namen als Alisson Becker, Mohammed Salah en Virgil van Dijk rust kregen. Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Trent Alexander-Arnold en Ibrahima Konaté keerden eveneens terug in de ploeg. Darwin Núñez, tegen Bournemouth goed voor de winnende treffer, werd beloond met een basisplaats tegen Luton.

Mooi nieuws was daarnaast de terugkeer van Luis Díaz in de wedstrijdselectie van the Reds. De Colombiaan miste de laatste twee duels omdat zijn ouders in zijn thuisland waren ontvoerd. De buitenspeler wacht nog altijd op een positief bericht over het mogelijk vrijlaten van zijn vader.

Liverpool was voor rust de dominante ploeg, al had het moeite om een gaatje te vinden in de stugge defensie van Luton. Na een klein kwartier werd de ban toch bijna gebroken. Alexander-Arnold vond Núñez met een perfecte pass achter de verdediging van de thuisploeg, maar trof vervolgens de lat.

Diogo Jota kreeg vervolgens met ruim een half uur op de klok ook een uitgelezen kans. Gravenberch liep na een lange dribbel af op zestien van Luton en gaf mee aan Jota, die zijn inzet uit de hoek zag worden gered door doelman Thomas Kaminski.

In het tweede bedrijf wist Liverpool opnieuw moeizaam tot vlotlopende aanvallen te komen. Núñez had de bezoekers twintig minuten voor tijd op voorsprong moeten schieten nadat een mislukte kopbal van Salah voor zijn voeten viel. De Uruguayaan had een leeg doel voor zich, maar schoot tot verbazing van iedereen van enkele meters naast.

Het bleek een kapitale misser te zijn voor de ploeg van Klopp, want in de 80ste minuut kwam Luton tegen alle verhoudingen in via een razendsnelle counter op voorsprong. Zeventien seconden nadat Alexander-Arnold een hoekschop had genomen namens Liverpool gleed de Nederlander Chong de bal aan de overzijde tegen de touwen: 1-0.

Luton leek stand te houden en was heel dicht bij een enorme stunt. In de 95ste minuut kwam Liverpool toch langszij. Uitgerekend invaller Luis Díaz zorgde voor de gelijkmaker door op aangeven van Harvey Elliott de 1-1 binnen te koppen. De geëmotioneerd Colombiaan toonde een ondershirt met de boodschap 'Vrijheid voor papa'.

