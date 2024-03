Uitgefloten João Félix doet Atlético veel pijn en leidt zege FC Barcelona in

FC Barcelona heeft een knappe en overtuigende zege geboekt op Atlético Madrid. De ploeg van trainer Xavi, die al voor rust rood kreeg wegens aanmerkingen op de leiding, won met liefst 0-3 in Cívitas Metropolitano. Atlético-huurling João Félix maakte de 0-1; na rust zorgden Robert Lewandowski en Fermín López voor de marge van drie. Barcelona passeert Girona op de ranglijst en staat acht punten achter koploper Real Madrid. Atlético zakt naar plek vijf.

Aan de kant van Atlético kreeg Memphis Depay ondanks zijn heldenrol in de midweekse Champions League-ontmoeting met Inter geen basisplaats. Álvaro Morata vormde de aanval met Rodrigo Riquelme. Bij Barcelona werd Lewandowski geflankeerd door Raphinha en João Félix.

Op aangeven van Rodrigo De Paul kreeg Marcos Llorente een vrije schietkans op randje zestien. De Spanjaard sloeg de handen voor zijn gezicht toen zijn inzet centimeters naast vloog. De openingsfase was absoluut voor Atlético, dat via Pablo Barrios op voorsprong had kunnen en misschien wel moeten komen. Hij schoot echter naast.

Ilkay Gündogan stond tien minuten voor rust aan de basis van de 0-1. De Duits international passeerde zijn directe tegenstander en leverde een strakke pass af op Lewandowski. De spits legde terug op João Félix, die de bal in de verre hoek werkte: 0-1. De Portugees, eigendom van Atlético, vierde zijn feestje op zeer bescheiden wijze.

JOÃO FÉLIX DOET HET! ?? Uitgerekend de huurling van Atlético Madrid opent de score voor Barcelona: 0-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/zrGVvIDcgn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Voor Xavi eindigde het duel al enkele minuten voor rust. De oefenmeester was het niet eens met een beslissing van arbiter José Sánchez en moest tot zijn eigen onbegrip naar de tribunes. Morata kreeg daarna nog een grote kans om voor de gelijkmaker te zorgen, maar de Spaans international schoot in kansrijke positie wild over.

Een dramatische pass van De Paul leidde amper anderhalve minuut na rust de 0-2 in. De middenvelder leverde zomaar in bij Raphinha, die meegaf aan Lewandowski. De Pool schoot uit de draai knap raak via de binnenkant van de verre paal: 0-2. Atlético zocht al snel de aanval, maar stuitte tot driemaal toe op Ter Stegen.

De Duitse goalie redde eerst op een poging in de korte hoek van Riquelme. Uit de daaropvolgende hoekschop loste Llorente een knap gedrukt schot, maar Ter Stegen ging op tijd naar de grond om de inzet van de Spanjaard te keren. Ter Stegen stond vervolgens op tijd op om de rebound van invaller Memphis van heel dichtbij te keren met zijn voet.

Halverwege de tweede helft kon Atlético een resultaat vergeten. Een diepe bal leverde de nodige ruimte op voor Barcelona. Lewandowski pikte de bal op aan de rechterkant van de zestien en bracht de bal uitstekend voor het doel, waar Fermín López klaarstond om raak te koppen in de verre hoek: 0-3.

Atlético speelde in het vervolg een verloren wedstrijd en dat wist het. Af en toe kwamen los Colchoneros nog in de buurt van Ter Stegen, die zich echter nooit zorgen hoefde te maken. Het meest opmerkelijke in de slotfase vond plaats bij de wissel van João Félix, die bij zijn wissel massaal werd uitgeloften. Nahuel Molina kreeg diep in blessuretijd ngo rood voor het neerhalen van de doorgebroken Vitor Roque. De vrije trap die volgde werd door Lewandowski naast geschoten.

