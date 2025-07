Uitblinker van RKC Waalwijk gaat met Ruben Kluivert in Lissabon voetballen

Yassin Oukili (24) heeft getekend bij Casa Pia, op het hoogste niveau van Portugal. De voormalig smaakmaker van RKC Waalwijk gaat in Lissabon samenspelen met leeftijdgenoot Ruben Kluivert.

De in Amersfoort geboren Oukili was in de afgelopen jaren een vast gezicht op het middenveld van RKC. Ondanks de degradatie was hij in het afgelopen Eredivisie-seizoen goed voor zes doelpunten en drie assists.

Het contract van Oukili in Waalwijk liep deze zomer af. Zodoende kon Casa Pia de fysiek sterke middenvelder transfervrij overnemen.

Oukili speelde in totaal 125 officiële wedstrijden namens RKC, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en zeven assists. Tijdens zijn Brabantse periode debuteerde hij als international van Marokko Onder 23.

Casa Pia eindigde in het afgelopen seizoen op de negende plaats in de Liga Portugal. Voormalig international José Fonte (41) is aanvoerder bij de club.

Ook Kluivert en voormalig Feyenoorder Korede Osundina staan onder contract in Lissabon. Dat duo kende elkaar al van een gezamenlijke periode bij FC Dordrecht.

Oukili is niet de enige smaakmaker die RKC gaat verlaten. Ook Mohamed Ihattaren (23) en Richonell Margaret (24) hopen snel een nieuwe club te vinden.