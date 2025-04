Uitblinker van Manchester United tóch nog op tijd fit voor cruciale fase: 'In recordtempo hersteld'

Manchester United kan spoedig weer beschikken over Amad Diallo. De vleugelaanvaller van de club staat al maanden langs de kant met een enkelblessure, maar kan binnenkort zijn rentree maken volgens Fabrizio Romano.

Diallo kwam al sinds het begin van februari niet meer in actie voor the Red Devils, nadat hij een enkelblessure opliep in de wedstrijd tegen Crystal Palace (0-2 verlies).

De linkspoot leek dit seizoen helemaal niet meer terug te keren bij de club, maar zijn herstel gaat spoediger dan verwacht. Volgens Romano traint Diallo volgende week alweer volledig mee met de selectie van Manchester United.

Diallo maakte voor zijn blessure veel indruk dit seizoen. In het kwakkelende Manchester United kwam hij tot zes Premier League-doelpunten en zeven assists.

Ook in de Europa League was hij al twee keer trefzeker. Vorig seizoen maakte hij in de kwartfinale van de FA Cup in de 120e minuut de winnende treffer tegen Liverpool (4-3). Uiteindelijk won Manchester United met Erik ten Hag die prijs dat jaar.

Zijn goede prestaties werden onlangs beloond met een nieuw contract. De voormalig speler van Atalanta ligt nu tot medio 2030 vast op Old Trafford, met een optie tot medio 2031.

Het nieuws over de terugkeer van Diallo is goed nieuws voor manager Ruben Amorim. Manchester United doet nog volop mee in de strijd om de Europa League en kan de getructe aanvaller goed gebruiken. Op donderdag 1 mei en donderdag 8 mei staan de halve finales tegen Athletic Club op het programma.