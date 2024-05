Uitblinker Summerville en Piroe helpen wervelend Leeds United aan finaleplaats

Leeds United heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. De ploeg van Daniel Farke won dankzij treffers van Ilia Gruev, Joël Piroe, Georginio Rutter en Crysencio Summerville met 4-0 van Norwich City. Dat was na het 0-0 gelijkspel in het heenduel meer dan voldoende. In de finale neemt Leeds het op tegen Southampton of West Bromwich Albion.

Naast Piroe begon ook linksbuiten Summerville in de basis van Leeds. Op de andere flank stond Italiaans international Wilfried Gnonto. Pascal Struijk ontbrak wegens een liesblessure. Bij Norwich moest Sydney van Hooijdonk het doen met een reserverol.

Leeds kende een absolute droomstart. De thuisploeg kreeg een vrije trap van een meter of 25 van Norwich-doel. Gruev, die in het verleden meermaals werd gelinkt aan Ajax, nam de vrije trap snel, vond de korte hoek en vierde zijn eerste treffer ooit voor Leeds uitgebreid: 1-0.

Leeds denderde door en kwam in de twintigste minuut op 2-0. Gnonto gaf vanaf zijn rechterflank uitstekend voor op Piroe, die bij de tweede paal uiterst koel bleef en rustig langs Angus Gunn raak kopte: 2-0.

???????? ?????????? ?? De Nederlander kopt de 2-0 binnen en Leeds lijkt op weg naar Wembley ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #EFLPlayOffs — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 16, 2024

Norwich kwam er in de eerste helft vrijwel niet aan te pas, al kreeg de ploeg wel één goede kans via Josh Sargent, die oog in oog met Leeds-goalie Ilan Meslier faalde in zijn missie. Leeds bleef de veel betere partij en kreeg via Joe Rodon, die net naast kopte, al snel een nieuwe mogelijkheid.

Leeds bleef stormen, wat vlak voor rust tot de 3-0 van Rutter leidde. Summerville zette door en gaf voor op de Fransman, die met een verwoestend schot via de onderkant van de lat raak schoot. Rutter had nog voor het laatste fluitsignaal ook de 4-0 op zijn schoen. Een Norwich-verdediger redde echter op de doellijn.

Het spelbeeld veranderde in de fase na rust niets. Norwich mocht blij zijn dat het 'slechts' bij 3-0 bleef. Zo schoot Piroe snoeihard op Gunn, die ook handelend moest ingrijpen op een poging van Summerville uit een lastige hoek. De vleugelspeler, die bij vlagen onstopbaar was, schoot even daarvoor al net over. Summerville had daarna een assist achter zijn naam moeten krijgen, maar Piroe stuitte van dichtbij op Gunn.

Even later was het alsnog raak voor Leeds. Gunn kon slechts deels redden op een schot vanaf randje zestien, wat Junior Firpo de gelegenheid gaf om Summerville een niet te missen kans aan te bieden: 4-0. Norwich was al lang knock-out, terwijl Leeds het in de slotfase rustiger aan deed en zijn sterspelers naar de kant haalde.

Invaller Van Hooijdonk, die tien minuten voor tijd inviel, zorgde in de slotfase voor een van de weinige doelpogingen van Norwich donderdagavond. Gevaarlijk was de inzet van de Bologna-huurling alleen niet. Leeds plaatst zich na een uiterst overtuigende zege voor de finale op Wembley, waar op 26 mei gestreden wordt om een Premier League-ticket.

