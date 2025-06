Million Manhoef scoorde vrijdag op fraaie wijze voor Jong Oranje, dat in de uitzwaaiwedstrijd voor het EK met 3-0 won van Jong Ivoorkust. De vleugelaanvaller van Stoke City haalde na een halfuur verrassend uit van afstand en zag zijn poging in de rechterhoek verdwijnen.

De trefzekere Manhoef kreeg applaus van Arjen Robben, als toeschouwer aanwezig in de Euroborg in Groningen. ''O ja, zat Robben op de tribune?'', toont de aanvaller zich verrast in gesprek met Voetbal International. ''Weet je wat grappig is? Mijn oma zei vroeger altijd dat ik een kleine Arjen Robben was, haha! ''

''Mijn oma was bij heel veel wedstrijden van mij en zei dan altijd: 'Je bent net Arjen Robben.' Dus heel mooi dat hij nu op de tribune zat en mijn goal gezien heeft'', aldus de maker van het tweede doelpunt van Jong Oranje tegen Ivoorkust.

Manhoef durft het overigens niet aan om zichzelf te vergelijken met Robben. ''Nee joh, die man is echt een legend! Ik zou wíllen dat ze mij met hem gaan vergelijken, maar dan moet ik er nog wel heel wat ballen in schieten.''

Robben dient wel als groot voorbeeld voor de gretige en leergierige Manhoef. ''Zéker. Ik probeer steeds meer beide kanten op te gaan, dus naar binnen, maar ook buitenlangs, maar Robben was zó goed met naar binnen komen met zijn linkervoet. Niemand kon hem stoppen. Dat probeer ik ook natuurlijk.''

Manhoef richting zich nu volledig op het EK in Slowakije. Toch kijkt hij ook al stiekem over de eindronde heen. Nog een seizoen bij Stoke City is voor hem geen straf. ''Maar ik heb natuurlijk ook mijn ambities om zo hoog mogelijk te komen. Ik ben nu 23, dus als er een mooie stap komt, zeg ik zeker geen nee.''

De Premier League heeft daarbij de voorkeur boven een terugkeer in Nederland. ''Ik ben naar Engeland gegaan om een stap te maken, om daarna weer een stap te maken naar het hoogste niveau, de Premier League, inderdaad.''