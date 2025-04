Uitblinker bij PSV komt ook buiten de lijnen tot bloei: ‘Noa, bij je volgende song zing ik ook een stukje mee.’

Malik Tillman vertelt in een groot interview met het Algemeen Dagblad dat hij zichzelf steeds meer thuis begint te voelen bij PSV. De Amerikaans international omschrijft zichzelf als introvert en vertelt over zijn band met Rob Maas, Peter Bosz en Noa Lang.

“In de zomer van 2023 meldde zich op de Herdgang een buitengewoon talent, maar ook een extreem introverte jongen. Iemand die alleen maar verlegen naar de grond keek als je met hem sprak. Ruim anderhalf jaar later doet diezelfde speler nu soms al persconferenties na een wedstrijd. En geeft zijn mening bij interne discussies over voetbal”, zo schrijft journalist Maarten Wijffels.

Tillman maakt niet alleen op het veld een geweldige ontwikkeling door, maar dus ook buiten het veld. Peter Bosz stipt een voorbeeld aan. “Earnest Stewart wees me er op een gegeven moment op: Malik praat in de groep. Dat was na een halfjaar. Bij het Amerikaanse elftal had Earnest hem dat nooit zien doen. Het zegt, denk ik, dat hij op zijn gemak is bij ons.’’

De 22-jarige middenvelder is goed bevriend met Lang en was laatst aanwezig bij opnames in de studio voor een nummer van Noano. “Noa, bij je volgende song zing ik ook een stukje mee”, gaf Tillman tegen zijn kameraad aan. “Ik zei het een beetje als grap, maar wel met een serieuze ondertoon. Als Noa nog eens wat opneemt, en hij wil het, dan zie ik het mezelf wel doen.”

Assistent-trainer Maas is belangrijk voor de Amerikaan. “Introvert zal ik altijd blijven, maar ik heb al veel gehad aan gesprekken met Rob Maas en aan het contact met medespelers zoals Noa.”

“Bij een jongen als Malik druk je weer op andere knoppen dan bij Noa en Serginho’’, vertelt Maas, die bijna tien jaar als prof in Duitsland speelde. Die achtergrond gebruikte hij subtiel. In de eerste gesprekken sprak hij uitsluitend Duits met Tillman – geboren en getogen in Beieren – om het ijs te breken en een ingang te vinden.

Bosz hanteert per positie een streefgetal qua doelpunten en assists. Voor een middenvelder is dat normaal gesproken tien doelpunten en tien assist. Tillman kreeg als prikkel de doelstelling om er vijftien te maken. “Ik ben dit seizoen bijvoorbeeld de uitdaging aangegaan om ook van grotere afstand te scoren. En om vrije trappen te nemen. Ik had tot aan dit seizoen nog nooit van buiten de zestienmeter gescoord”, vertelt de voormalig speler van Bayern München.

“Tegen RKC lukte het meteen op de eerste speeldag. En daarna vaker, ook in de Champions League. Mijn eerste rake vrije trap voor PSV kwam in de herfst tegen Fortuna”, aldus Tillman. Hij keek eerst maanden toe hoe anderen het deden, tot hij besloot dat het tijd was om zelf de uitdaging aan te gaan. “Ik voelde me klaar om het ook te proberen.’’

Waar zijn carrière hem uiteindelijk moet brengen, is voor Tillman duidelijk: hij droomt ervan ooit opnieuw het shirt van Bayern München te dragen. Zijn grote voorbeeld? Paul Pogba. Met een fonkeling in zijn ogen zegt hij: “Als kind was Pogba al mijn favoriete speler. Ik heb hem helaas nog nooit ontmoet of tegen hem mogen spelen, maar al zijn YouTube-beelden kan ik dromen.”