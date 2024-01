Ugalde bezorgt FC Twente tegen AZ cruciale punten in strijd om CL-voetbal

FC Twente heeft in zijn eerste officiële duel van 2024 een cruciale overwinning geboekt. In het duel met AZ was de ploeg van trainer Joseph Oosting met 2-1 te sterk. De Alkmaarders kwamen nog wel op voorsprong dankzij Jens Odgaard, maar een dubbelslag van Manfred Ugalde kwam AZ niet meer te boven. Het is een belangrijke zege voor FC Twente, dat nu steviger op de derde plek staat met 37 punten. AZ staat met vier punten minder op de vierde positie in de Eredivisie. Feyenoord, dat tweede staat en zondag nog in actie komt tegen NEC Nijmegen, verzamelde 38 punten.

Bij FC Twente keerde Joshua Brenet terug in de basiself, waardoor Alfons Sampsted naar de bank werd geschoven. Verder kreeg ook Carel Eiting, door de afwezigheid van de geschorste Michal Sadilek, een basisplek van Oosting.

Aan de kant van de ploeg van trainer Pascal Jansen ontbrak onder meer Yukinari Sugawara wegens interlandverplichtingen. Zijn honneurs werden waargenomen door Dense Kasius. Riechedly Bazoer begon als wissel en moest zijn plek in het hart van de defensie afstaan aan Penetra.

Het duel begon uitstekend voor AZ, want de openingstreffer werd al in de vierde speelminuut gevonden. Na een voorzet van de teruggekeerde Mayckel Lahdo gleed Twente-verdediger Mees Hilgers langs de bal, waardoor Odgaard zijn eerste Eredivisie-treffer van het seizoen kon aantekenen: 0-1.

Na het tegendoelpunt voerde Twente de druk op het vijandige doel onmiddellijk op. Onder meer Michel Vlap en Sem Steijn beproefden hun geluk met harde schoten, maar beide pogingen leverden geen treffer op.

De bezoekers bezweken uiteindelijk enkele minuten voor het rustsignaal onder de druk. Een voorzet op maat van Eiting belandde bij Ugalde, die het kopduel won van Dani de Wit en de 1-1 aantekende. Ook in het tweede bedrijf bleef Twente drukzetten op het doel van keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro.

De arbeidsethos van de Tukkers werd in de zeventigste minuut beloond met de 2-1. De defensie van AZ kreeg de bal niet uit de eigen zestien, waardoor Ugalde, dankzij een blok van Daan Rots, in scoringspositie kwam. De spits schoot van dichtbij raak.

In het restant van de wedstrijd hoopten de Alkmaarders nog de gelijkmaker aan te tekenen, maar Twente gaf de voorsprong niet meer uit handen.

