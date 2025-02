UEFA wijst niet Carranza, maar andere Feyenoorder aan als Man of the Match in Champions League-duel met AC Milan

De UEFA heeft ervoor gekozen om Julián Carranza niet te verkiezen tot Man of the Match in het Champions League-duel met AC Milan. De spits maakte de enige treffer namens de Rotterdammers, en dat was voldoende voor een 1-1 gelijkspel.

Feyenoord plaatste zich dinsdagavond op knappe wijze voor de achtste finale van de Champions League. De ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart had na de 1-0 overwinning op AC Milan in De Kuip een week eerder genoeg aan een 1-1 gelijkspel in San Siro. Het openingsdoelpunt van Santiago Gimenez werd onschadelijk gemaakt door Carranza.

De Argentijnse spits maakte weliswaar de cruciale 1-1, maar hij werd niet verkozen tot Man van de Wedstrijd. Die eretitel ging naar aanvoerder Dávid Hancko. Uit de statistieken van de UEFA blijkt dat hij een succesvolle tackle had en dat hij zesmaal de bal veroverde.

"Een geweldige prestatie van Hancko”, zo luidt het oordeel van de jury van de UEFA. “Hij leidde de verdediging en het team en gaf het goede voorbeeld. Na de snelle openingsgoal van Milan was Feyenoord verdedigend erg sterk. Hancko maakte een aantal goede onderscheppingen en was sterk in zijn passing in de opbouw."

Feyenoord beëindigde de competitiefase van het miljardenbal als negentiende, waardoor het veroordeeld werd tot het spelen van de tussenronde. Nu die overbrugd is, wacht een direct geplaatst team bij de laatste 16.

Voor de Rotterdammers wordt dat de nummer 3 of 4 van de competitiefase. Dat betekent dat vrijdag bij de loting Arsenal of Inter uit de koker kan komen.

Vrijdag vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaats voor de volgende ronde.