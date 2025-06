UEFA wijst daags na historische finale Champions League tussen PSG en Inter een Speler van het Toernooi aan

Ousmane Dembélé wordt daags na de eindzege in de Champions League in het zonnetje gezet door de UEFA. De aanvaller van Paris Saint-Germain, in de finale tegen Inter (5-0) nog goed voor twee assists, is verkozen tot Speler van het Toernooi. Een teamgenoot krijgt de eervolle vermelding van Talent van het Toernooi.

Dembélé was dit Champions League-seizoen goed voor acht doelpunten en zes assists in vijftien wedstrijden. Alleen Raphinha (dertien en negen) en Serhou Guirassy (dertien en vier) waren direct betrokken bij meer goals, maar zij lagen respectievelijk in de halve finale en kwartfinale uit het miljardenbal.

In de finale was de multi-inzetbare Fransman tweemaal de aangever op een doelpunt. Hij verzorgde het voorwerk bij de 4-0 van Khvicha Kvaratskhelia en de 2-0 van Désiré Doué.

Laatstgenoemde viel eveneens in de prijzen bij de UEFA. De pas negentienjarige handenbinder was met twee doelpunten en een assist de onmiskenbare uitblinker in de finale van zaterdag.

Team van het Toernooi

De twee uitverkorenen nemen logischerwijs ook plaats in het algehele Team van het Toernooi van de Champions League. Het aanvalsduo wordt vergezeld door vijf ploeggenoten: Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Marquinhos, Achraf Hakimi en Vitinha. PSG is daarmee met afstand de hofleverancier van het elftal.

Verliezend finalist Inter levert slechts één speler aan: centrumverdediger Alessandro Bastoni. Declan Rice (Arsenal), Lamine Yamal en Raphinha (beiden FC Barcelona), allen uitgeschakeld in de halve eindstrijd, completeren het keurkorps.

Het elftal herbergt geen Nederlanders. Denzel Dumfries kwam als enige landgenoot in actie tijdens de finale, maar het mag geen verrassing heten dat winnaar en doelpuntenmaker Hakimi de voorkeur krijgt.