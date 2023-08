UEFA-voorzitter spreekt zich uit over Saudische clubs in de Champions League

Donderdag, 31 augustus 2023 om 16:44 • Jonathan van Haaster

Aleksandar Ceferin is geen voorstander van het idee om Saudische clubs toe te laten tot de Europese clubtoernooien. Dat laat de voorzitter van de UEFA weten in gesprek met L'Équipe. Onder meer het Italiaanse Corriere dello Sport meldde twee weken geleden dat Saudi-Arabië hoopt vanaf 2024 een deelnemer aan de Champions League af te vaardigen. Dat gaat volgens Ceferin dus niet gebeuren. De bestuurder stelt daarnaast dat hij er 'geen seconde' aan twijfelt dat de Saudische Pro League geen bedreiging zal vormen voor de UEFA-competities.

Door de hoop van Saudi-Arabië kan nu, in ieder geval voorlopig, een streep worden gezet. "Alleen Europese teams mogen aantreden in de Champions League, Europa League en Conference League", spreekt Ceferin klare taal tegenover L'Équipe. "Een medium heeft hierover geschreven zonder het bij ons na te vragen." Clubs in Saudi-Arabië trekken deze zomer de ene na de andere gerenommeerde naam aan, wat leidde tot vragen over mogelijke deelname aan de Europese toernooien, met name de Champions League.

Ceferin ziet het Saudische voetbal totaal niet als een bedreiging voor het Europese voetbal. "Er zijn spelers die daar aan het einde van hun carrières naartoe gaan, terwijl anderen niet ambitieus genoeg zijn om te streven naar het spelen in topcompetities. Voor zover ik weet dromen Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland niet van Saudi-Arabië. Ik geloof niet dat de beste spelers, op de toppen van hun kunnen, naar Saudi-Arabië gaan. Wanneer mensen me vragen over de spelers die daarnaartoe zijn gegaan, weet niemand voor welke clubs zij spelen." Ceferin ziet het Saudische voetbal dan ook niet als een concurrent voor de UEFA-competities. "Het interesseert vooral de media", doelt hij op het Saudische voetbal. "Maar de Europese voetbalgemeenschap interesseert het niet zo."

"We zullen het zien, maar ik twijfel er geen seconde aan dat het Saudische voetbal onze competities niet zal bedreigen. Het is geen bedreiging", stelt de 55-jarige Sloveen over de plotselinge aantrekkingskracht van de Saudi Pro League. "We hebben een soortgelijke ontwikkeling meegemaakt in China, waar clubs voor veel geld spelers haalden die aan het einde van hun carrières stonden. Dat is niet de juiste manier. Zij zouden zich moeten richten op de ontwikkeling van spelers en trainers, maar dat is niet mijn probleem. Het Chinese voetbal heeft zich niet ontwikkeld en China heeft zich daarna ook niet gekwalificeerd voor een WK."