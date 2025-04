UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin neemt plots verrassende houding in over mogelijke verandering WK 2030

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vindt het een heel slecht idee om het aantal deelnemers op het WK 2030 uit te breiden naar 64, zo liet hij donderdagavond weten op een bijeenkomst in Belgrado. De FIFA is echter nog niet overtuigd en voert een onderzoek uit.

Tijdens het vorige FIFA-congres stelde Ignacio Alonso, voorzitter van de voetbalbond van Uruguay, voor om het aantal deelnemers op het WK verder uit te breiden. De FIFA antwoordde door te zeggen dat het onderzoek zal doen naar het voorstel.

Het aantal deelnemers van het WK wordt komende zomer al voor het eerst fors verhoogd. Waar er voorheen 32 deelnemers waren, zullen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico maar liefst 48 landen van de partij zijn.

Daardoor wordt het aantal wedstrijden ook verder uitgebreid van 64 naar 104. Ceferin maakte donderdag dan ook duidelijk dat deze trend niet verder doorgezet moet worden, een mening die tegenstrijdig is met alle recente ontwikkelingen rond de internationale eindtoernooien.

“Ik denk dat dat een slecht idee is”, wordt Ceferin geciteerd door De Telegraaf. “Het is niet goed voor het WK zelf en niet goed voor onze kwalificaties. Dus ik zal dat voorstel niet steunen”, was hij gedecideerd.

FIFA-baas Gianni Infantino liet zich daarna uit over de verbanning van Rusland. Hij hoopt het land dat momenteel in oorlog is met Oekraïne snel weer te mogen verwelkomen. “Want dat zou betekenen dat alles is opgelost.”

“Dat is waar we naar moeten streven, want daar draait deze sport om: niet om de verschillen, maar om het samenbrengen van mensen”, aldus Infantino. Ceferin sloot zich daar naadloos bij aan. “Als de oorlog stopt, zal Rusland weer worden toegelaten.”