UEFA verklapt: Koeman slachtoffert twee debutanten voor duel met Griekenland

Donderdag, 7 september 2023 om 11:15 • Wessel Antes • Laatste update: 11:36

Micky van de Ven en Ian Maatsen zitten donderdagavond niet bij de selectie van het Nederlands elftal, zo blijkt uit een update van de UEFA. Bondscoach Ronald Koeman heeft het duo niet opgenomen in de lijst die hij deze week moest doorgeven bij de Europese voetbalbond. Koeman riep deze interlandperiode 25 spelers op, maar een selectie mag bij EK-kwalificatieduels slechts uit 23 spelers bestaan. Van de Ven (Tottenham Hotspur) en Maatsen (Chelsea) vallen dus buiten de boot.

De twee Premier League-spelers zullen langer moeten wachten op hun debuut in Oranje. Beiden kwamen tot dusver enkel tot speelminuten in Jong Oranje. Van de Ven staat op elf caps voor het beloftenelftal, Maatsen speelde er dertien. Dat de spelers er donderdagavond niet bij zijn betekent niet dat ze zondagavond ook uitgesloten zijn voor het duel met Ierland. Koeman moet voor die EK-kwalificatiewedstrijd weer een nieuwe lijst doorgeven.

Quilindschy Hartman (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) kunnen donderdag wel debuteren tegen Griekenland. Hun namen zijn in tegenstelling tot die van Maatsen en Van de Ven wel terug te vinden op de UEFA-lijst. De kans lijkt echter klein dat Verbruggen speelminuten gaat krijgen, daar Koeman tijdens zijn persconferentie aangaf dat Mark Flekken (Brentford) momenteel zijn eerste keuze is onder de lat.

Koeman schepte woensdag in Zeist duidelijkheid over zijn keepersbestand. “Mark Flekken gaat morgen keepen. Waarom ik voor hem kies? Omdat ik vind dat hij dat verdient. Hij is voor een langere periode fit en in vorm. Hij is ook al langer bij deze groep geweest. Andries Noppert heeft natuurlijk een geweldig WK gekeept, maar is een tijdje geblesseerd geweest. Dan maak je keuzes. Bart Verbruggen wordt een geweldige keeper. Hij mag laten zien dat hij uiteindelijk de betere is en heeft een geweldige toekomst voor zich, maar morgenavond (donderdag, red.) kies ik voor Flekken.”