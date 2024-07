Jude Bellingham kruipt door het oog van de naald nadat hij een obsceen gebaar maakte na zijn spectaculaire goal tegen Slowakije in de achtste finales van het EK. Diep in blessuretijd zorgde de middenvelder voor de gelijkmaker, waarna hij zijn kruis vastpakte.

BILD meldde vrijdagochtend al dat Bellingham er met een geldboete van enkele duizenden euro's mee weg zou komen en dat nieuws wordt in de namiddag bevestigd door de UEFA. De sterspeler van the Three Lions is daardoor gewoon inzetbaar voor de kwartfinale tegen Zwitserland van komende zaterdag om 18.00 uur.

De UEFA heeft hem een boete van 30.000 euro opgelegd en een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd met de looptijd van een jaar.

Toen beelden van het obscene gebaar op social media verschenen met de toevoeging dat Bellingham zich richtte tot de bank van Slowakije, besloot de middenvelder kort te reageren.

“Het gebaar was een onderonsje met een paar goede vrienden die bij de wedstrijd waren. Niets dan respect voor hoe het Slowaakse team tegen ons heeft gespeeld”, schreef hij op X.

Dat statement lijkt Bellingham nu te hebben gered. Bovendien heeft Slowakije geen klacht ingediend bij de UEFA. Zijn gebaar was onsportief, maar het was niet duidelijk gericht op zijn tegenstander, zo luidt de redenatie van BILD.

De Argentijnse doelman Emiliano Martínez werd op het WK 2022 eveneens met een geldboete bestraft nadat hij was uitgeroepen tot beste doelman van het eindtoernooi. De sluitpost vierde de uitreiking op uiterst opmerkelijke wijze door de prijs voor zijn geslachtsdeel te houden.

Waar Bellingham met een geldboete en voorwaardelijke schorsing wegkomt, is Merih Demiral wel door de UEFA voor twee wedstrijden geschorst. De Turkse verdediger mist hierdoor het kwartfinaleduel met het Nederlands elftal van zaterdag en een mogelijke halve finale.

Demiral maakte een wolvengroet na zijn goal tegen Oostenrijk (1-2 zege), een gebaar dat altijd wordt gelinkt aan de Grijze Wolven, een ultranationalistische groepering. Politieke uitingen zijn tijdens het EK verboden, vandaar dat de UEFA onverbiddelijk is.

???- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.???? https://t.co/H8sETMkPoi