UEFA overweegt grote regelwijziging door te voeren in de Champions League

De UEFA overweegt om de verlenging in de Champions League af te schaffen, zo meldt BILD. Als het plan wordt goedgekeurd zal het mogelijk volgend seizoen al in werking gaan.

Het eerste seizoen van de hervormde Champions League — met 36 clubs in plaats van 32 en een competitieformat ter vervanging van de groepsfase — nadert de halve finales, en de UEFA denkt nu al na over mogelijke aanpassingen voor volgend jaar.

Het voetbalorgaan denkt erover na om de verlenging in de knock-outrondes af te schaffen. De winnaar zou rechtstreeks via strafschoppen kunnen worden bepaald. Dit is bedoeld om de belasting voor de spelers enigszins te verlichten.

De bond denkt ook na over een andere regelwijziging. Zo wil de UEFA clubs die na de competitiefase bij de beste acht teams van de ranglijst eindigen en zich daarmee rechtstreeks kwalificeren voor de achtste finales, extra belonen.

Het idee is om deze clubs de return in de kwartfinales en halve finales thuis te laten spelen tegen lager geklasseerde teams. Tot nu toe geldt dit alleen voor de achtste finales.

Arsenal heeft kritiek geuit op het huidige format van de Champions League, waarbij vanaf de kwartfinales een loting bepaalt wie de returnwedstrijd thuis mag spelen. De Londenaren moesten in de kwartfinale op bezoek bij Real Madrid, ondanks dat ze in de competitiefase als derde eindigden — acht plaatsen hoger dan de titelverdediger, die zich pas via de play-offs wist te kwalificeren.

Arsenal vindt het onterecht dat zulke prestaties geen invloed hebben op het speelschema in de knock-outfase. Ook in de halve finale tegen Paris Saint-Germain moet Arsenal in de return een uitwedstrijd spelen. De Fransen eindigden in de competitiefase als vijftiende.