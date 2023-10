UEFA neemt besluit: België en Zweden hoeven wedstrijd niet uit te spelen

Donderdag, 19 oktober 2023 om 14:52 • Wessel Antes • Laatste update: 15:13

Het EK-kwalificatieduel tussen België en Zweden wordt definitief niet uitgespeeld. De UEFA heeft besloten de tussenstand van 1-1 als eindstand te handhaven. Het duel tussen de Belgen en Zweden werd maandag gestaakt nadat spelers van het uitspelende land niet verder wilden spelen vanwege het bericht over een dodelijke schietpartij in Brussel. Bij de terroristische aanslag kwamen twee Zweedse voetbalfans om het leven.

De UEFA komt donderdag met een verklaring over het besluit. “Met betrekking tot de Europese kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden, die op verzoek en instemming van de twee teams tijdens de rust werd gestaakt na de terroristische aanslag waarbij op 16 oktober in Brussel twee Zweedse supporters om het leven kwamen, heeft de UEFA vandaag besloten dat de wedstrijd wordt gestaakt en het resultaat tijdens de rust (1-1) als definitief wordt bevestigd”

Verder komt de UEFA met een praktische boodschap. “Elk team krijgt één punt toegekend, waarbij het klassement van Groep F dienovereenkomstig wordt bijgewerkt en elke schorsing als uitgezeten wordt beschouwd. Gele kaarten blijven staan.”

In eerste instantie hoopte de UEFA de wedstrijd uit te spelen, maar Zweden gaf direct aan niet te willen meewerken aan een hervatting. België toonde zich vervolgens solidair. De KBVB was bereid om de sportieve belangen te laten varen na de gitzwarte avond in het Koning Boudewijnstadion.

In Groep F van de EK-kwalificatie hebben België en Oostenrijk zich al geplaatst voor het eindtoernooi in Duitsland. De Belgen spelen de resterende wedstrijd tegen Azerbeidzjan enkel nog om groepshoofd te worden tijdens het EURO 2024. Door het gelijkspel van Hongarije in Litouwen (2-2) kwam die status sowieso al dichtbij.

Aanleiding voor het staken was de aanslag die maandagavond in Brussel heeft plaatsgevonden, de stad waar ook het duel werd afgewerkt. Bij de aanslag kwamen twee Zweedse supporters om het leven. Na een crisisoverleg in het Koning Boudewijnstadion werd besloten dat het duel gestaakt werd. De Zweedse veiligheidsverantwoordelijke deelde tijdens de wedstrijd mee dat de federatie nog niet officieel op de hoogte was van de moord op twee landgenoten.

De dader van de schietpartij in Brussel is dinsdag door de Belgische politie neergeschoten in een café in Schaarbeek en is diezelfde ochtend overleden aan zijn verwondingen.