UEFA maakt drie genomineerden voor Europees Speler van het Jaar bekend

Donderdag, 17 augustus 2023 om 19:49 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:14

Kevin de Bruyne, Erling Haaland en Lionel Messi zijn de drie genomineerden voor de prijs van Europees Voetballer van het Jaar 2022/23, zo heeft de UEFA donderdag bekendgemaakt. Een van hen zal Karim Benzema opvolgen. Op 31 augustus wordt duidelijk wie van de drie wereldsterren er met de prijs vandoor gaat. Dan vindt namelijk de loting voor de groepsfase van de Champions League plaats en zal ook de winnaar van de prijs worden bekendgemaakt.

De Bruyne, Haaland en Messi maken dus nog kans op de titel Europees Voetballer van het Jaar, maar de UEFA maakte donderdag ook meteen de lijst met afvallers bekend. Opvallend is dat Ilkay Gündogan vierde is geworden en dus de afvaller met de meeste punten is, gevolgd door Rodri. Pas op de zesde plek is Kylian Mbappé terug te vinden. De top tien wordt gecomplementeerd door Luka Modric, Marcelo Brozovic, Declan Rice en Alexis Mac Allister.

?? NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ? ???? Kevin De Bruyne ???? Erling Haaland ???? Lionel Messi All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

De Bruyne en Haaland verdienden hun nominatie onder meer door het winnen van de treble met Manchester City. The Citizens wisten beslag te leggen op de landstitel, de FA Cup én de Champions League. Haaland brak daarnaast het record voor de meeste gescoorde doelpunten in één Premier League-seizoen door 36 keer het net te vinden. Messi won eind 2022 het WK met Argentinië en werd met Paris Saint-Germain landskampioen van Frankrijk.

Voor de prijs van beste trainer zijn eveneens drie namen genomineerd: Pep Guardiola, Simone Inzaghi en Luciano Spalletti. Eerstgenoemde won dus drie grote prijzen met City. Inzaghi verdiende een nominatie door met Internazionale de finale van de Champions League te halen en Spalletti werd genomineerd nadat hij Napoli naar de eerste landstitel in ruim dertig jaar wist te leiden.