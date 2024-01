UEFA legt Ajax meerdere boetes op en schorst Valkanis voor twee duels

Ajax heeft verschillende boetes opgelegd gekregen naar aanleiding van de laatste Europese groepswedstrijden. De Amsterdammers moeten onder meer boeten voor wangedrag tegen Olympique Marseille en het gebruik van laserpennen tegen AEK Athene.

Het duel met de Grieken, het laatste groepsduel in de Europa League dat thuis met 3-1 werd gewonnen, komt Ajax op een boete van 18.000 euro te staan voor een provocerende boodschap van de aanhang en het gebruik van laserpennen.

Ook de aanhang van AEK misdroeg zich in de Johan Cruijff ArenA. Zij krijgen een boete van 41.000 euro opgelegd voor het gebruik van laserpennen. Ook het wangedrag op de tribunes is in die straf meegenomen.

Ajax wordt bovendien beboet voor de misdragingen op het veld tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers kregen rood in de persoon van Steven Berghuis - die schorsing heeft hij al uitgezeten - en zagen ook Michael Valkanis worden weggestuurd.

De Griekse assistent-trainer heeft een schorsing van twee wedstrijden opgelegd gekregen. Hij mist daardoor het tweeluik in de Conference League met FK Bodø/Glimt. Marseille kreeg een boete van 21.250 euro opgelegd vanwege het afsteken van vuurwerk.

Ajax is niet de enige Nederlandse club die de kas van de UEFA spekt. Ook ging er een bonnetje naar Rotterdam-Zuid. Als gevolg van het gooien van voorwerpen in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic moet Feyenoord 16.500 euro aftikken.

