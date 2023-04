‘UEFA komt in actie en overweegt Juve uit te sluiten van Europees voetbal’

Dinsdag, 25 april 2023 om 13:40 • Jordi Tomasowa

Juventus dreigt komend seizoen door de UEFA uitgesloten te worden van Europees voetbal, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Oude Dame ligt momenteel onder een vergrootglas bij de Italiaanse voetbalbond FIGC én de UEFA vanwege de dubieuze financiële balans van de club.

Juve is momenteel in afwachting van een beslissing van het Italiaanse Openbaar Ministerie. Aan het begin van dit seizoen deed de Italiaanse voetbalbond FIGC onderzoek naar diverse transfers van betaald voetbalclubs in Italië. Toen kwam aan het licht dat onder meer Juve de jaarcijfers opkrikte door transfersommen kunstmatig hoog te houden en uiteindelijk besloot de rechter dat de club van trainer Massimiliano Allegri in gebreke was gebleven. Juve kreeg vijftien punten in mindering en zag daardoor de kansen op de titel en Champions League-voetbal in rook opgaan.

Juve ging echter in beroep tegen de straf en dat is succesvol gebleken. Vorige week donderdag kreeg de club te horen dat de puntenstraf is ingetrokken. Daarmee werd een grote sprong op de ranglijst gemaakt. Juventus stond zevende, maar is met vijftien punten erbij de nieuwe nummer drie van de Serie A met 59 punten. La Vecchia Signora heeft wel weer een ticket voor de Champions League in handen. Helemaal zeker is de nieuwe positie op de ranglijst voor Juve nog niet. De puntenstraf is tijdelijk ingetrokken en dat betekent dat er binnen dertig dagen een nieuwe beslissing over de zaak genomen moet worden. Dat zal het Italiaanse Openbaar Ministerie gaan doen.

De uitspraak wordt in de tweede helft van mei verwacht, maar volgens La Gazzetta dello Sport maakt de UEFA zich zorgen over de timing. De Europese voetbalbond wil namelijk snel kalenders opstellen voor volgend seizoen en overweegt daarom serieus een dossier te openen dat losstaat van de zaak die het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt. De UEFA wil snel kunnen schakelen als Juve zich plaatst voor een Europees toernooi en overweegt nu om de club te schorsen vanwege het overtreden van Financial Fair Play-afspraken. In september 2022 zijn er door de club afspraken gemaakt met de UEFA, echter zouden die dan zijn gemaakt op basis van een dubieuze financiële huishouding van Juve.