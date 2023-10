UEFA grijpt in vanwege oorlog en schrapt alle interlands in Israël

Maandag, 9 oktober 2023

De UEFA heeft alle interlands die de komende weken gepland waren in Israël voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Europese bond acht het niet veilig genoeg om te spelen nu het land in oorlog is met de Palestijnse verzetsbeweging Hamas. In ieder geval het EK-kwalificatieduel met Zwitserland vindt zo geen doorgang.

Zaterdag opende Hamas de aanval op Israël vanuit de Gazastrook. Een dag later riep de Israëlische premier Benjamin Netanyahu officieel een staat van oorlog uit. In totaal zijn er al zeker 1.100 doden gevallen, waaronder minstens 700 Israëliërs en 400 Palestijnen. Daarom gaat de UEFA over tot actie.

De bond maakt zondag bekend dat alle interlands in Israël tot en met 17 oktober in ieder geval worden uitgesteld. Daaronder vallen onder meer het EK-kwalificatieduel met Zwitserland en de duels van Jong Israël met Estland en Duitsland. Of de A-interland in en tegen Kosovo doorgang kan vinden, moet later bekeken worden.

Voormalig voetballer komt om het leven, ex-Eredivisionisten in veiligheid

De gevechten tussen Israël en Hamas zijn nog altijd in volle gang. Een van de grootste rampen van de voorbije dagen voltrok zich op muziekfestival The Nature Party vlakbij de Israëlische grens. De Israëlische hulpdienst ZAKA vond daar afgelopen zondag meer dan 260 lichamen.

Onder de gevonden lichamen zat ook dat van voormalig voetballer Lior Assulin (43). Zijn ex-club Hapoel Tel Aviv bevestigde zijn overlijden al op de eigen kanalen.

"Groot verdriet. Vele uren nadat hij als vermist was opgegeven, werd bekend dat voormalig speler van de club Lior Assulin op een feest in Ra'im door terroristen is vermoord. Hapoel Tel Aviv buigt het hoofd en vraagt om steun voor zijn familieleden in deze moeilijke tijd. Zorg voor jezelf en je gezinsleden", schrijft de club op X.

Voormalig Eredivisionisten Derrick Luckassen, Joris van Overeem (Maccabi Tel Aviv), Kristoffer Peterson (Hapoel Beer Sheva) en Jelle Duin (Hapoel Tel Aviv) waren ook in Israël tijdens het uitbreken van de chaos. Zij zijn inmiddels in veiligheid gebracht.