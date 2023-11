UEFA en Adidas presenteren officiële EK-bal met technologische snufjes

Woensdag, 15 november 2023 om 16:46 • Jonathan van Haaster

In Duitsland is de officiële wedstrijdbal voor EURO 2024 gepresenteerd. De Adidas-bal heeft de naam 'Fussballliebe' gekregen, wat de liefde voor de voetbalsport moet helpen uitstralen. De bal heeft een witte achtergrondkleur en bevat enkele langwerpige driehoeken.

De driehoeken zijn een combinatie van zwart in combinatie met een lichtere en fellere kleur, zoals oranje, geel en groen. "De bal bestaat uit 20 panelen met groeven die in het lab en op het veld zijn getest om de nauwkeurigheid en stabiliteit in de lucht te verbeteren voor maximale precisie", laat Adidas weten.

Op de bal prijken de namen van de gaststeden: Düsseldorf, Keulen, Dortmund, Gelsenkirchen, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München, Leipzig en Berlijn. Daarbij komt ook een illustratie van de stadions waarin gespeeld zal worden.

Connected Ball Technology

"De 'Fussballliebe' is gemaakt van gerecycleerd polyester, inkt op waterbasis en verschillende biologische producten zoals maïsvezels, suikerriet en houtpulp", weet Adidas. De Fussballliebe is uitgerust met de zogeheten 'Connected Ball Technology'. Met behulp van die technologie wordt de data over de positie van een speler direct doorgestuurd naar de VAR.

"De Connected Ball Technology draagt bij aan de semi-geautomatiseerde buitenspeltechnologie van de UEFA en speelt daarmee een belangrijke rol bij het ondersteunen van snellere wedstrijdbeslissingen."

De bal werd voorgesteld in het Olympiastadion in Berlijn, waar op 14 juli de eindstrijd wordt afgewerkt. Het toernooi begint precies een maand eerder, op 14 juni. Tot op heden zijn negen landen zeker van deelname aan het EK: Duitsland (gastland), Oostenrijk, België, Engeland, Frankrijk, Portugal, Schotland, Spanje en Turkije.

Het is vrijwel zeker dat ook het Nederlands elftal zich zal kwalificeren voor het EK. Na de cruciale 0-1 zege in Athene op Griekenland hebben de manschappen van bondscoach Ronald Koeman genoeg aan een zege op Ierland of Gibraltar. Zaterdag neemt Oranje het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ierland, drie dagen later wordt de kwalificatiecyclus in Portugal afgesloten tegen Gibraltar.